Un 2021 partito decisamente bene per Matteo Berrettini, con la finale all’ATP Cup raggiunta con l'Italia, poi l'infortunio: due mesi fuori dai giochi e rinviato il contorno con Stefanos Tsitsipas. Il campo battuto torna però a sorridere a Berrettini in estate, con la storica finale a Wimbledon, sui prati dell'All England Club, dominata ancora una volta da Djokovic. Stessa storia poi ai quarti di finale degli US Open, poi un altro infortunio sempre agli addominali e sogni in fumo per gli ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Una stagione brillante tuttavia che ha battezzato il 25enne romano il miglior giocatore del Tour ATP al servizio sotto pressione in ben tre delle sei categorie prese in considerazione dalle statistiche Infosys: è proprio il servizio che ha spesso permesso a Berrettini di uscire da situazioni scomode, servizio che risulta perfetto anche in situazioni di forte pressione.

Berrettini è caduto dietro lo 0/40 21 volte nella stagione 2021 ed è riuscito a tenere otto (38,1%) di quelle occasioni. Il 25enne è stato poi il leader del Tour dal 15/30 di questa stagione, con una percentuale del 73,3% ed è stato infine l'unico giocatore a mantenere il servizio al di sopra della soglia del 60% quando era sotto 30/40, con un 61,8%.

