Matteo Berrettini ha dimostrato di essere già in forma per gli appuntamenti più importanti della stagione, ovvero gli Slam. Il tennista romano ha vinto l’Ultimate Tennis Showdown e in generale è sembrato molto convinto dei suoi mezzi. Il numero 8 del ranking Atp ha annunciato che sarà ai nastri di partenza degli US Open, nel caso in cui si dovessero giocare.

Giocherò gli US Open, ma ci sono molti dubbi sulle questioni di quarantena sulla via del ritorno in Europa – sottolinea Berrettini – In realtà, non sappiamo ancora se riusciremo a giocare in Europa in autunno“. Una punto di vista che renderebbe ancora più complicato la stagione tennistica ma che, vista l’evoluzione che sta avendo la pandemia, deve necessariamente essere presa in considerazione.

Anche a livello economico il circuito Atp ha subito pesanti ripercussioni, con i montepremi decisamente inferiori rispetto agli anni scorsi. Per quanto riguarda la possibilità di doversi vaccinare contro il Covid-19, Matteo Berrettini non si pone alcun problema: “Molti tornei hanno perso soldi, ci saranno tagli da parte degli sponsor. Speriamo che il vaccino arrivi e poi dovremo tutti fare uno sforzo. Mi vaccinerò? Se ci sarà ancora il virus, sì“.

