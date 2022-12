Ad

Il romano proverà a essere protagonista in un torneo di lusso a cui parteciperanno cinque top-10 e nomi illustrissimi come il polacco Hubert Hurkacz, il greco Stefanos Tsitsipas, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, lo statunitense Taylor Fritz, il tedesco Alexander Zverev, il britannico Cameron Norrie, l’australiano Nick Kyrgios, l’austriaco Dominic Thiem e lo svizzero Stan Wawrinka. Matteo Berrettini ha fatto un punto della situazione alla vigilia della competizione: “Non sono mai stato in Arabia Saudita, ma sono certo che l’atmosfera sarà fantastica e spero che il tennis ispirerà gli appassionati del posto e in particolare la generazione più giovane. Dopo alcune difficoltà, sono entusiasta di competere contro un fortissimo campo di partecipazione per vedere a che punto è il mio livello prima dell’inizio della nuova stagione”.

