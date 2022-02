Tennis

Tennis, Medvedev scalza i Big Four: da Facebook a Baggio, com'era il mondo l'ultima volta?

TENNIS - Dopo 6958 giorni di impero, in vetta alla classifica ATP non ci sarà uno dei ‘Big Four’ ovvero Djokovic, Nadal, Federer o Murray. Daniil Medvedev ha spezzato questa dinastia che durava dal 2004. Dalla nascita di Facebook alla vittoria dell’Europeo della Grecia, siamo andati a vedere cosa succedeva quell'anno nello sport e non solo.

00:01:19, 18 minuti fa