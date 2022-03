Daniil Medvedev, se non altro per ragioni di attualità. Erano solo due le partite che separavano il russo dal ritorno alla posizione n°1 del mondo; countdown personale da aggiornare: solo una partita. Nonostante la partenza a rilento con il promettente americano Boorksby, Medvedev trova il modo di gestire le cose. Lo statunitense infatti porta il break ottenuto nel primo game fino al momento chiave: 5-4 e servizio. Lì però si sblocca e Medvedev cambia la partita con il parziale di 9 game a 1 che vale al russo i quarti di finale. 7-5 6-1 dunque il punteggio del match, con Medvedev ora pronto a sfidare Harris o il vincitore della passata edizione Hurkacz. Non era solo la giornata del big match Sinner-Kyrgios , almeno per noi italiani, in quel del Masters 1000 di Miami, ma anche il martedì con gli ottavi di finali e tante altre partite interessanti. A cominciare da, se non altro per ragioni di attualità. Erano solo due le partite che separavano il russo dal; countdown personale da aggiornare:. Nonostante la partenza a rilento con il promettente americano Boorksby, Medvedev trova il modo di gestire le cose. Lo statunitense infatti porta il break ottenuto nel primo game fino al momento chiave: 5-4 e servizio. Lì però si sblocca e Medvedev cambia la partita con il parziale di 9 game a 1 che vale al russo i quarti di finale. 7-5 6-1 dunque il punteggio del match, con Medvedev ora pronto a sfidare Harris o il vincitore della passata edizione Hurkacz.

Bene anche Sascha Zverev, che sul centrale apriva il programma di giornata. Per il tedesco c’era l’insidia Kokkinakis, in ripresa anche lui. Zverev però la gestisce da veterano e in questi tornei si conferma al top della categoria: 6-4 6-4 il punteggio. Anche in questo caso la partita porterà da lunedì uno stravolgimento della classifica: Zverev passa Nadal, con lo spagnolo che esce così dalla Top 3.

Chi continua ad andare forte è Casper Ruud, che anche in questo terzo incrocio in carriera si conferma bestia nera di Cameron Norrie. Proprio una bella prova quella di Ruud, che non regala nulla all’avversario nemmeno per sbaglio e si impone per 6-3 6-4: il talentino norvegese, figlio d’arte, sfiderà proprio Zverev.

