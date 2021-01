Mikhail Youzhny, ex giocatore russo e attuale allenatore di Denis Shapovalov, non ha risparmiato critiche al n.1 del mondo Novak Djokovic. In un’intervista concessa al sito web “Championat”, Youzhny ha criticato l’atteggiamento di Nole negli ultimi match del 2020, affermando che invece il comportamento di Rafael Nadal sia stato perfetto. A detta dell’ex giocatore russo, dopo la squalifica agli US Open, il tennista serbo non è stato più lo stesso: “Se si guarda al suo stato mentale, nonostante abbia vinto il titolo a Roma, non ha avuto lo stesso stato emotivo. Lui voleva finire l’anno come numero uno ed è successo a Vienna. Ma quando ha avuto certezza di questo, semplicemente non è sceso in campo contro Sonego, non voleva giocare“, le parole di Youzhny.