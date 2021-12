Si è spento a Marbella Manolo Santana, ex tennista leggenda dello sport spagnolo. 83 anni, Santana, era da qualche tempo malato ed è scomparso nella mattinata nella sua abitazione. Fu uno dei primi protagonisti assoluti della racchetta spagnola negli anni 60’, quando complessivamente vinse 72 tornei tra il dilettantismo e l’inizio dell’era Open.

Top 10 ininterrottamente tra il 1961 e il 1967, Santana diventò anche il n°1 del mondo nel 1966. Vincitore di 4 titoli in singolare nei tornei dello slam; due in particolare sono più “vicini” anche all’Italia in quanto conquistati al Roland Garros 1961 e 1964 contro Nicola Pietrangeli. Santana però riuscì a vincere uno slam anche a US Open, nella sua versione di Forest Hills del 1965 e a Wimbledon nel 1966. Per lui quindi si completarono ¾ di Carreer Grand Slam. Non partecipò mai all’Australian Open, come era del resto piuttosto comune per i tennisti europei e non solo in quegli anni. Tra gli altri trionfi, da ricordare anche la medaglia d’oro ai giochi Olimpici di Città del Messico 1968.

Rafa Nadal e Manolo Santana Credit Foto Getty Images

Nominato direttore onorario del torneo di Madrid, la figura di Manolo Santana è stata spesso centrale per il tennis spagnolo. Tanti gli immediati messaggi di cordoglio dal mondo della racchetta iberico. Tra i tanti, naturalmente, anche Rafael Nadal.

