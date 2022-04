Da oggi inizio un nuovo capitolo della mia vita: sarò il coach a tempo pieno di Simona Halep”. Inizia con queste parole il comunicato ufficiale di Patrick Mouratoglou apparso sui social. Un comunicato volto ad alimentare alcune speculazioni nel mondo del tennis che si rincorrono da mesi. Il super coach francese ha infatti annunciato la partnership con l’ex campionessa di Wimbledon e Roland Garros, ma subito la domanda è scattata immediata: che ne è di Serena Williams?

Mouratoglou e la Williams infatti lavoravano insieme da 10 anni esatti ormai, quando nel 2012 i due avevano ufficializzato la partnership lavorativa. Sui social dell’ex tennista francese però si sono persi tutti i riferimenti alla Williams, ma a destare sospetto è che una collaborazione così lunga e così proficua, una volta interrotta come implica evidentemente questo caso, non abbia lasciato un comunicato ufficiale né da un lato né dall’altro. Né il coach né Serena infatti hanno mai comunicato l’interruzione del rapporto di lavoro tra i due.

Questo ha portato a. Più che un’interruzione del rapporto di lavoro dunque, che avrebbe normalmente portato a un classico annuncio, in tanti si stanno chiedendo se questo non anticipi di fatto l’annuncio dell’addio al tennis di Serena Williams. La 23 volte campionessa slam, quando si ritirò al primo turno sul punteggio di 3-3 contro la bielorussa Sasnovich. Per tornare a un torneo giocato per intero si deve andare al Roland Garros 2021, quando Serena si arrese agli ottavi alla Rybakina . Insomma, della Williams sul campo non si ha traccia ormai da quasi un anno. E il cambio di vita dello storico coach Mouratoglou, da oggi nuovo partner di Simona Halep, sembra davvero un altro segnale. Classe 1981, Serena Williams compirà 41 anni il prossimo 26 settembre. E a oggi non risulta iscritta a nessun torneo, oltre che essere scivolata all’attuale posizione numero 243 della classifica WTA.