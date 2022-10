Moutet e Andreev erano stati gli infelici protagonisti di una rissa al termine del match del Challenger di Orleans. Ovviamente questo comportamento non poteva che avere delle ripercussioni: l’ATP, infatti, ha deciso di multare per diecimila euro entrambi i giocatori, senza però una squalifica sul campo. Moutet, inoltre, è stato sanzionato ancora per cinquemila euro a causa del suo comportamento fuori dal campo. Le loro immagini avevano fatto il giro del web erano stati gli infelici protagonisti di una rissa al termine del match del Challenger di Orleans. Ovviamente questo comportamento non poteva che avere delle ripercussioni: l’ATP, infatti, ha deciso di multareentrambi i giocatori, senza però una squalifica sul campo. Moutet, inoltre, è stato sanzionato ancoraa causa del suo comportamento fuori dal campo.

A quanto pare, il motivo dello scontro aveva origine ad un match giocato la settimana precedente a Genova, vinto del bulgaro in tre set (stesso esito della sfida nel Challenger francese). Andreev nei giorni seguenti all’accaduto di Orleans aveva postato su Instagram il video del riscaldamento in cui Moutet gli tirava forte in direzione del corpo, volutamente. Il francese, come se non bastasse, sempre sui social aveva ribadito la volontà di proseguire il ‘confronto’ anche negli spogliatoi. Cosa che per fortuna non è avvenuta grazie agli addetti alla sicurezza.

