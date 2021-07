Il mondo del tennis ricorda Shirley Fry, leggenda del gioco morta in Florida all'età di 94 anni: in carriera ha vinto tutti e quattro i principali Slam almeno una volta. Sono solo 10 le donne ad esserci riuscite nella storia del tennis.

Nata in Ohio, la Fry aveva fatto la sua prima apparizione sportiva all'età di 14 anni, debuttando nei Campionati Nazionali degli Stati Uniti. Questa fu solamente la prima tappa di una lunga carriera. Shirley entrò a far parte nel 1970 dell'International Tennis Hall of Fame: vincitrice del Roland Garros nel 1951 prima di trionfare a Wimbledon, Flushing Meadows e Melbourne.

