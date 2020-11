Rafael Nadal non è riuscito ad infrangere il tabù del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma lo spagnolo è già proiettato alle ATP Finals di Londra, altro torneo che non ha mai fatto suo in carriera. Il maiorchino è infatti arrivato per due volte in finale al Masters di fine anno, ma ha perso nel 2010 contro Roger Federer e poi nel 2013 con Novak Djokovic.

Nella giornata di ieri, Nadal è uscito sconfitto nella semifinale di Parigi-Bercy da Alexander Zverev e ha commentato così il suo torneo, come riporta Livetennis: “Non è stato un brutto torneo per me. Ho passato molte ore in campo e questi quattro incontri sono importanti per me e mi hanno aiutato. Ho bisogno di tempo per abituarmi ai campi veloci indoor. Certo che volevo vincere, ma sapevo già che sarebbe stato difficile”