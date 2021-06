Rafael Nadal non ci parteciperà nè a Wimbledon nè al torneo olimpico di Tokyo. La decisione arriva a meno di una settimana dal termine del Roland Garros, dove lo spagnolo non ci parteciperà nè a Wimbledon nè al torneo olimpico di Tokyo. La decisione arriva a meno di una settimana dal termine del Roland Garros, dove lo spagnolo si è fermato in semifinale contro il futuro campione Novak Djokovic. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore con un lungo post sui propri profili social, dove spiega le motivazioni del forfait.

"Ciao a tutti, ho deciso di non partecipare a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Tokyo. Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e parlato con il mio team ho capito che è la scelta giusta. L'obiettivo è allungare la mia carriera e continuare a fare ciò che mi rende felice, cioè competere al massimo livello e lottare per questi obiettivi professionali e personali al massimo della competizione possibile."

ATP, Halle Federer deluso: "Atteggiamento sbagliato, non succederà più" 4 ORE FA

La stagione sul rosso è stata estenuante per Nadal, che ha raccolto meno risultati rispetto agli altri anni e dove per la prima volta in carriera, a 35 anni compiuti da qualche settimana, è sembrato per la prima volta in calo. "Il fatto che ci siano solo due settimane tra il Roland Garros e Wimbledon ha reso più il difficile il recupero per il mio corpo dopo la sempre esigente stagione sulla terra. Sono stati due mesi di grande sforzo e la mia decisione è di focalizzarmi sul medio e sul lungo periodo".

Segue...

Djokovic-Nadal in 250 secondi: gli highlights di un match epico

ATP Queen's Fognini eliminato: Cilic si impone in due set 17 ORE FA