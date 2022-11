Milano - Il palcoscenico dell'Allianz Cloud si illumina per accogliere la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Finals che metteranno a confronto i migliori otto talenti under 21 del circuito ATP. L'appuntamento è immancabile e di livello assoluto: dal draw next gen sono passati giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Sascha Zverev, Jannik Sinner e l'attuale numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. Il favorito n° 1 è Lorenzo Musetti, tra gli italiani presenti anche Francesco Passaro e Matteo Arnaldi (subentrato per il forfait dell'ultimo momento di Holger Rune). Vi raccontiamo il torneo in diretta dall'Allianz Cloud.

Arnaldi-Passaro 3-3

SI VA AL TIE-BREAK!

Arnaldi-Passaro 3-2

Si procede on serve in questo primo set

Arnaldi-Passaro 1-1

Subito complicato il turno di battuta di Passaro: sul killer point il perugino la spunta, dopo aver annullato dunque due palle break da 30-40

14:00 - Day 2, si parte!

Il programma di giornata offre subito il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, entrambi sconfitti ieri all'esordio, rispettivamente contro Nakashima e Lehecka. Chi vince, duqnue, tiene vive le speranze semifinale. Buon tennis a tutti!

13:45 - Cosa è successo nel day 1?

Lorenzo Musetti debutta ha debuttato con un successo netto su Tseng Chun-hsin nel Round Robin del Gruppo rosso (in serata Stricker ha battuto Draper a sorpresa): 4-2 4-2 4-2 il punteggio finale per il carrarino in un'ora e 10 minuti. Esordio amaro, invece, per Francesco Passaro che si è arreso in poco più di un'ora a Jiri Lehecka. Il ceco è passato 4-1 4-3(7) 4-1 e conquisttoa il primo successo nel gruppo Verde. Lo stesso di Matteo Arnaldi (ripescato dopo il forfait di Rune) e Brandon Nakashima che nel primo match della sessione serale sono stati protagonisti di una vera e propria battaglia di oltre due ore: il 21enne di Sanremo si è arreso al quinto set con il punteggio di 2-4 4-3 4-3 3-4 4-2 dopo essere diventato l'idolo del palazzetto per colpi da campione e determinazione mostrati in campo. Una partita che può rappresentare la svolta per Matteo che ha giocato alla pari con il n° 49 del mondo IL REPORT

13:30 - Il programma del day 2

Giovedì 9 novembre - ROUND ROBIN (giorno 2)

Alle 14

Passaro (ITA) - Arnaldi (ITA)

Non prima delle 15

Lehecka (CZE) - Nakashima (USA)

Non prima delle 19:30

Tseng (TPE) - Draper (GBR)

A seguire

Musetti (ITA) - Stricker (SUI)

NEXT GEN FINALS: albo d'oro

2021 – Carlos Alcaraz

2019 – Jannik Sinner

2018 – Stefanos Tsitsipas

2017 – Hyeon Chung

NEXT GEN FINALS: il montepremi

Campione imbattuto: 432,750 €

Vittoria in finale: 153,000 €

Vittoria in semifinale: 113,500 €

Vittoria per ciascuna partita dei gironi: 28,000 €

Partecipazione: 82,250 €

Totale montepremi: 1,400,000 €

NEXT GEN FINALS: REGOLE E NOVITA'

Il torneo è diviso in due gironi, verde e rosso. I due giocatori col migliore record nel proprio girone continueranno a competere nelle semifinali. Il primo classificato del girone verde affronterà il secondo classificato del girone rosso e viceversa.

Di seguito alcune innovazioni che vedremo durante le partite:

Shot clock di 15 secondi (anzichè i soliti 25)

Un solo sit-down per set

Riscaldamento di tre minuti

Possibilità di coaching

NEXT GEN FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis, SuperTenniX

