Milano - Il palcoscenico dell'Allianz Cloud si illumina per accogliere la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Finals che metteranno a confronto i migliori otto talenti under 21 del circuito ATP. L'appuntamento è immancabile e di livello assoluto: dal draw next gen sono passati giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Sascha Zverev, Jannik Sinner e l'attuale numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. Il favorito n° 1 è Lorenzo Musetti, tra gli italiani presenti anche Francesco Passaro e Matteo Arnaldi (subentrato per il un evidente problema muscolare che gli impedisce gli spostamenti (ora c'è l'intervento del fisio). Dall'altra parte Arnaldi, forse influenzato dall'infortunio del connazionale, ha infilato gratuiti su gratuiti. Si va al quinto, che derby!

Arnaldi-Lehecka 3-4 1-4

Niente da fare: l'azzurro va sotto 3-0, tenta una disperata rimonta, ma sul 3-1 e 40-40 il ceco conquista il secondo set a rete: si fa durissima

Arnaldi-Lehecka 3-4

Il ceco la spunta al tiebreak nel primo parziale: 7-5 al primo set point

14:00 - Si parte con Arnaldi

Matteo Arnaldi prova a inseguire il sogno semifinali contro il ceco Lehecka: il sanremese ha perso sia con Nakashima che con Passaro, ma può ancora qualificarsi

13:45 - Il giorno dei verdetti

Le Atp Next Gen Finals entrano nel vivo: è il giorno dei verdetti sul cemento dell'Allianz Cloud per tutti e tre gli azzurri coinvolti nel torneo, ovvero Lorenzo Musetti (il favorito alla vigilia, ma sconfitto mercoledì da Stricker), Francesco Passaro e Andrea Arnaldi (questi ultimi due protagonisti di un favoloso derby). Scopriamo insieme tutte le combinazioni che possono portarli in semifinale

13:30 - Il programma del day 3

Giovedì 10 novembre - ROUND ROBIN (giorno 3)

Alle 14

Arnaldi - Lehecka

Non prima delle 15

Passaro - Nakashima

Non prima delle 19:30

Tseng - Stricker

A seguire

Musetti (ITA) - Draper

NEXT GEN FINALS: albo d'oro

2021 – Carlos Alcaraz

2019 – Jannik Sinner

2018 – Stefanos Tsitsipas

2017 – Hyeon Chung

NEXT GEN FINALS: il montepremi

Campione imbattuto: 432,750 €

Vittoria in finale: 153,000 €

Vittoria in semifinale: 113,500 €

Vittoria per ciascuna partita dei gironi: 28,000 €

Partecipazione: 82,250 €

Totale montepremi: 1,400,000 €

NEXT GEN FINALS: REGOLE E NOVITA'

Il torneo è diviso in due gironi, verde e rosso. I due giocatori col migliore record nel proprio girone continueranno a competere nelle semifinali. Il primo classificato del girone verde affronterà il secondo classificato del girone rosso e viceversa.

Di seguito alcune innovazioni che vedremo durante le partite:

Shot clock di 15 secondi (anzichè i soliti 25)

Un solo sit-down per set

Riscaldamento di tre minuti

Possibilità di coaching

NEXT GEN FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis, SuperTenniX

