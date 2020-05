Dal nostro partner OAsport.it

A 88 anni non perde l’entusiasmo e la voglia di allenare. Purtroppo però ieri si è dovuto, per un attimo, arrendere all’età che passa e ad un fisico non più al top: Nick Bollettieri si è sentito male mentre era in campo nella sua accademia a Bradenton, in Florida. Le condizioni ora sono stabili e dovrebbe essere dimesso a giorni dall’ospedale.

Le parole di Jimmy Arias a Tennis Channel: “Facendo lezione, come ogni giorno, è collassato in campo. È dovuto andare in ospedale. L’ho sentito al telefono ed era di buon umore e si sente meglio, nonostante sia uno di quelli che non vanno mai dal dottore. Ha paura degli aghi e quando mi ha chiamato mi ha detto ‘Jimmy, mi hanno punto 18 volte!'”.

