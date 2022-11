Nick Bollettieri, 91 anni, è in fin di vita. È stata la stessa figlia a rivelarlo con un post su Instagram: “Papà è prossimo al passaggio ad un altro luogo. Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso. Ti vogliamo bene papà”, ha scritto Angelique Anne. Nato a Pelhalm il 31 luglio 1931, figlio di immigrati italiani, è il proprietario e il fondatore della Nick Bollettieri Tennis Academy, in cui ha formato grandi campioni: Agassi, Courier, Rios, Sampras, Capriati, Jankovic, Hingis, Seles, Sharapova, Venus e Serena Williams.

La carriera

Bollettieri diviene direttore delle attività di tennis al Dorado Beach Hotel di Portorico nei primi anni Settanta, una struttura di proprietà della famiglia Rockefeller. Nel 1977 Bollettieri si stabilisce a Longboat Key (Florida), come insegnante di tennis nel Colony Beach and Tennis Resort. Dopo aver lavorato per diverse strutture, nel 1978 apre la propria accademia di tennis a Bradenton, in Florida. Nel 1987 la International Management Group rileva l’accademia lasciando tuttavia a Nick il compito di dirigerla. Tra i suoi primi allievi ci sono Sheryl Smith e Brian Gottfried.

Il primo tennista allenato da Bollettieri a raggiungere la vetta della classifica Atp è il campione statunitense Jim Courier. Bollettieri nel 1993 guida il tedesco Boris Becker (dopo essere diventato il numero 1). La prima a raggiungere la testa del ranking Wta è Monica Seles poche settimane dopo Becker, l’11 marzo 1991. Nel 2008, Bollettieri riceve una laurea honoris causa dal New York College of Health Professions per il suo impegno nel mondo dello sport, del fitness e del benessere in generale.

