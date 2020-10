Il tennista australiano non gioca addirittura da febbraio, perchè non ha mai voluto lasciare l’Australia durante la pandemia, ma ha comunque spesso detto la sua sui principali temi tennistici. Kyrgios ha commentato anche la vittoria di Nadal al Roland Garros, come riporta LiveTennis: “Non mi ha sorpreso affatto che Nadal abbia vinto il Roland Garros con quella facilità. Quel torneo è come il suo cortile di casa. Non vedremo mai nessuno in nessun sport dominare qualcosa nel modo in cui domina quel torneo”.