Lo scorso 29 Gennaio Nick Kyrgios conquistava il torneo di doppio degli Australian Open insieme al compagno Thanasi Kokkinakis vincendo così il 1° titolo slam della sua carriera.

Il 26enne australiano, come spesso accade, entra al centro della cronaca con le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria agli AO il classe 1995 aveva rivolto un pensiero al suo passato: “Nessuno sa cosa ho passato, tutte le lotte che ho superato. Mi sono fatto del male, ho avuto pensieri oscuri sulla vita. Ho sempre le spalle coperte e ho tutta la fiducia nel mondo”.

In un lungo post sul suo profilo Instagram questa volta ha voluto approfondire il momento più buio della sua vita. Depressione, droga, alcool, autolesionismo e pensieri suicidi hanno caratterizzato il passato dell’australiano.

"Tre anni fa, quando il mondo pensava che io stessi bene mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia esistenza. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio destro potrete vedere le cicatrici delle ferite che mi sono inferto. Facevo fatica ad alzarmi al letto, ero solo, depresso, pessimista. Ho abusato di alcool e di droga e ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene, la famiglia e gli amici. Mi sentivo come se non potessi parlare e nemmeno fidarmi di nessuno e questo è successo perché non ho mai voluto parlare, aprirmi con i miei cari. Ho cercato di fare tutto da solo".

"So che la vita quotidiana può sembrare difficile, stancante, a volte impossibile. So che dire quello che provate può farvi sentire deboli, o spaventati, ma quello che voglio dire a tutti voi è che non siete soli. Succede. Io ci sono passato. E sono qui, scrivetemi, o chiamatemi se avete questi problemi, se pensate che nessuno voglia ascoltarvi o capirvi. Sono orgoglioso di dirvi che ho svoltato, e ora ho una visione completamente diversa su tutto. Non voglio dare nulla per scontato e voglio che anche voi raggiungiate il vostro massimo potenziale. Sorridete! Questa vita è meravigliosa".

Un messaggio forte che fa capire quanto a volte la vita di ognuno può essere davvero difficile ma anche di speranza per un futuro migliore quello lanciato da Kyrgios.

