"Non volevo parlare con gli altri per paura di averli delusi per il fatto che non vincevo. C'erano momenti in cui ero veramente molto giù. Mi ricordo una giorno a Shangai mi sono svegliato alle 4 del pomeriggio, le tende erano ancora chiuse, non volevo che la luce entrasse, pensavo che nessuno mi volesse conoscere veramente come persona, pensavo che volessero semplicemente controllarmi come giocatore e usarmi. Non mi fidavo più di nessuno. È stato un momento buio e solitario. Avevo perso la voglia di giocare, stavo perdendo il controllo".