Dal nostro partner OAsport.it

Il grande tennis riparte. A Nizza, presso l’accademia di Patrick Mouratoglou, si disputa l’Ultimate Tennis Showdown, uno dei numerosi tornei di esibizione che segnano il passo verso la ripresa del tennis professionistico. Questo torneo di Nizza prevede un mini circuito di cinque tappe e coinvolge dieci giocatori, anche se di loro si conoscono finora solo nove protagonisti.

Saranno dell’evento Stefanos Tsitsipas e soprattutto Matteo Berrettini. Il romano “sostituisce” Fabio Fognini, che ha rinunciato a causa della doppia operazione alle caviglie. C’è sicuramente grande curiosità per quanto riguarda Berrettini, visto che si tratta del ritorno in campo per il numero otto del mondo, che non gioca addirittura dalla sconfitta nel secondo turno degli Australian Open contro l’americano Sandgren.

Tennis Presidente WTA: "Difficile viaggiare e giocare senza un vaccino" DA 21 ORE

Oltre a Tsitsipas e Berrettin saranno presenti anche tre tennisti di casa. Un tris francese composto da Richard Gasquet, Benoit Paire e Lucas Pouille. Fari puntati anche sul canadese Felix Auger-Aliassime e sul belga David Goffin, altri giocatori di grande interesse. Chiudono il tedesco Dustin Brown e l’australiano Alexei Popyrin. Ci sarà anche un decimo giocatore, che verrà selezionato nei prossimi giorni.

Da capire ancora quale sarà il format del torneo, che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Quello che è certo che ci saranno ben cinquanta partite nelle cinque tappe previste. Saranno match con set brevi e con regole definite dall’organizzazione innovative.

I partecipanti

STEFANOS TSITSIPAS (GRE)

MATTEO BERRETTINI (ITA)

DAVID GOFFIN (BEL)

FELIX AUGER-ALIASSIME (CAN)

BENOIT PAIRE (FRA)

RICHARD GASQUET (FRA)

LUCAS POUILLE (FRA)

ALEXEI POPYRIN (AUS)

DUSTIN BROWN (GER)

Play Icon WATCH 🎙 Matteo Berrettini si racconta: "Vi rispondo alla domanda che non mi hanno mai fatto..." 00:33:14

US Open Svitolina ottimista: "Ci sono molte possibilità di giocare sia agli US Open che al Roland Garros" DA UN GIORNO