Novak Djokovic spazza tutti i dubbi sulla sua figura: il numero 1 del tennis mondiale tornerà in campo in questo 2021. Assente dalle scene dalla finale degli US Open persa contro il russo Daniil Medvedev, il serbo ha rilasciato un’intervista al quotidiano serbo Blic, in cui ha reso noti i suoi piani per le prossime settimane. Raggiunto al suo centro sportivo, Djokovic ha rivelato di aver ripreso ad allenarsi soltanto nella giornata odierna e ha subito messo in chiaro le cose:

Giocherò Parigi-Bercy, le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis: questo è il mio programma per la fine della stagione. Nel weekend dovrei essere a Belgrado per una settimana per il compleanno di mio figlio Stefan, poi lascerò la Serbia per dedicarmi di più agli allenamenti“.

Il pubblico lo acclama, Djokovic non riesce a trattenere le lacrime

Tennis Ranking WTA: Jabeur e Osaka nella top 10, Swiatek fuori 17 ORE FA

Chiarissime le idee per Nole in questo 2021, ma avanzando fino a gennaio le nuvole tornano ad addensarsi in vista degli Australian Open:

La decisione del governo australiano e di Tennis Australia sarà tra due settimane. Non credo che le condizioni cambieranno molto. Il problema principale è il finire in isolamento automaticamente se sei in compagnia di un positivo in aereo, come successo a Viktor Troicki e altri 70 giocatori. Ho parlato con i giocatori e ne hanno tutti un brutto ricordo. Se andrò in Australia? Non lo so, non so che succederà. Al momento la situazione non è affatto buona. Se permangono certe condizioni, penso che in molti ci penseranno su se partecipare o meno all’Australian Open“.

Djokovic non ha voluto rivelare se si è vaccinato contro il Covid:

Non rivelerò se mi sono vaccinato. È una questione privata. Troppe persone si concedono libertà di chiedere cose e condannare una persona. Per qualunque cosa tu risponda, la gente ne abuserà. I media diffondono paura e panico tra le persone, non voglio partecipare a questo. Certo che voglio andare in Australia, è lo Slam in cui ho vinto di più, voglio partecipare, amo questo sport. Il mio obiettivo è continuare la carriera per giocare al meglio negli Slam e con la Nazionale“.

Che segno lascia su Djokovic? Non è detto che arrivi a 21...

Tennis Ranking ATP: Sinner è 13°, best ranking in carriera 17 ORE FA