Finisce subito l’avventura di Salvatore Caruso al Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. Sul cemento parigino il siciliano è stato sconfitto in rimonta in tre set dal tennista di casa Corentin Moutet, numero 75 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Dopo un brillante primo set, Caruso sembrava avere l’inerzia del match dalla sua parte, ma ha sprecato davvero troppe occasioni nel secondo parziale, finendo poi per crollare, soprattutto di testa, nel terzo.

Caruso si arrende a Moutet

Inizio di partita difficile per Caruso, che deve subito fronteggiare due palle break. Il siciliano riesce ad annullarle, ma poi cede la battuta nel terzo game. La reazione del numero 82 del mondo non si fa attende ed è immediata. Controbreak e poi nuovo break nel sesto gioco con l’azzurro che allunga fino al 5-2 e poi chiude sul 6-3 il primo set Il primo game della seconda frazione è già un momento chiave del match, perché Moutet riesce a salvare quattro palle break, che avrebbero anche potuto chiudere l’incontro con largo anticipo. Caruso ne spreca altre due nel quinto gioco, mentre Moutet non ne sfrutta una nell’ottavo gioco. Si arriva al tie-break, dove l’azzurro commette davvero troppi errori e finisce per perderlo per 7-2.

Caruso risente delle occasioni sprecate e comincia malissimo il terzo set. Moutet allunga fino al 4-1 con doppio break di vantaggio, con il siciliano che riesce ad accorciare sul 4-3. Nel nono game l’azzurro perde ancora il servizio e Moutet alla fine chiude per 6-3.

Cecchinato crolla contro Gombos

Si interrompe al primo turno la corsa di Marco Cecchinato all'ATP Parigi-Bercy. Il tennista siciliano esce subito di scena contro Norbert Gombos, numero 105 del ranking mondiale, confermando la poca confidenza con il cemento, su cui ha vinto una sola partita in questo 2020. Partita in cui l'azzurro è stato molto falloso, cadendo per 6-2 7-6 in 79 minuti in un match per lui pieno zeppo di errori. La giornata lascia subito presagire il peggio: il Ceck non trova il giusto feeling con il servizio e con il cemento, mai troppo congeniale alle sue caratteristiche. Il primo game è subito complicato, con il tennista azzurro che è subito costretto ai vantaggi; Gombos, da brava formichina, capitalizza subito la chance creatasi e conquista subito il break. Un break che non mollerà più, mantenendo solidità al servizio e profondità di colpi, con il siciliano che inizia ad andare fuori giri. Altro break subito nel settimo gioco e il primo set va via sul 6-2 in 27 minuti, con Cecchinato che non riesce proprio a sbrogliare la matassa.

Anche il secondo set inizia male per l'azzurro: al terzo gioco è già costretto a cedere la battuta a trenta, sbattendo violentemente la racchetta sul cemento per frustrazione. Il gesto di stizza funziona però come sussulto per il Ceck, che riesce finalmente a capire come attaccare il servizio avversario e si rimette immediatamente in carreggiata. Gombos si rimette subito sui binari della concretezza, tornando a servire in maniera antipatica per il nostro portacolori, e nell'undicesimo gioco si procura tre palle break che somigliano tanto ad un match point. Ceck è bravo a cavare il sangue dalle rape e a prolungare il game ai vantaggi, ritrovando una gran prima di servizio. Si arriva al tiebreak, dove però si conferma la tendenza dell'intera partita: slovacco che non soffre al servizio, al cospetto di un Cecchinato assai ballerino con i suoi migliori fondamentali. Per Gombos è dunque facile chiudere il game decisivo sul 7-2, grazie all'ennesimo errore dell'avversario.

Confronto davvero con poca storia: Gombos ha offerto solo due palle break al nostro portacolori, vincendo il 90% degli scambi con la sua prima di servizio e attaccando molto meglio la sua seconda (61%, 17/28). Marco invece ha servito male, offrendo tante occasioni al suo avversario durante il match (34/49 sulla prima di servizio, un misero 11/28 sulla seconda, 9 palle break complessive concesse).

