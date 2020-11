Finisce al primo turno l’esperienza di Stefano Travaglia al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il cui tabellone principale ha preso il via oggi. A estrometterlo è l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 e una migliore capacità di interpretare i momenti decisivi, come testimonia il momento in cui sono arrivati i due break. Per il numero 1 d’Australia ora il confronto è con uno tra Lorenzo Sonego o il kazako Alexander Bublik, impegnati nella giornata di domani.

De Minaur migliore nei momenti chiave del match

Nel primo parziale è Travaglia a iniziare meglio, tant’è che ha una palla break nel terzo game, prontamente cancellata da de Minaur. Col tempo l’australiano inizia a concedere di meno, sul 4-3 in proprio favore sale sullo 0-30, ma l’azzurro riesce a reagire, solo per non poter poi fare nulla sul 5-4, quando dal 30-0 perde quattro punti consecutivi e anche il parziale, nel quale aveva pure servito in maniera valida (64% con la prima e 83%, come de Minaur, di punti vinti sulla prima, pagando però sulla seconda con un 35% di punti conquistati).

Copione abbastanza simile nel secondo set, dove però l’italiano riesce a incidere di più, e si trova anche sul 2-2 15-40, ma de Minaur non gli concede troppe chance e si salva. Travaglia è spesso in grado di minacciare gli ingranaggi del suo avversario, arrivando sia sul 3-3 che sul 4-4 fino al 30 pari, senza però riuscire a dare la giusta spallata. Che è proprio quella che l’australiano riesce a mettere in atto nel game finale, vinto a zero: qui anche un generale miglior rendimento con la prima (85% in campo e 73% di punti vinti) non basta al terzo degli azzurri provenienti dal tabellone cadetto.

