Paula Badosa era numero 73 del mondo. Nell'arco di dodici mesi ha vinto il suo primo titolo WTA a Belgrado, ha scalato 63 posizioni in classifica ed è diventata la numero 7 del mondo, coronando il suo exploit L'anno scorso, di questi tempi,era numero 73 del mondo. Nell'arco di dodici mesi ha vinto il suo primo titolo WTA a Belgrado, ha scalato 63 posizioni in classifica ed è, coronando il suo exploit con il successo al Masters 1000 di Indian Wells . La tennista spagnola è pronta a difendere il titolo sul cemento americano e ai microfoni di Eurosport ha raccontato i suoi obiettivi e la sua visione del tennis.

"Diventare la n° 1 al mondo è qualcosa che ho sempre sognato, ma il mio primo sogno fin da quando ero molto piccola è vincere uno Slam. Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina: per poter diventare un giorno una campionessa Slam. Il 2021 è stato un anno molto importante. Penso di aver superato quegli ostacoli che mi impedivano di arrivare solo in semifinale, ho vinto il mio primo torneo a Belgrado, è stata una gioia immensa e nello stesso tempo mi sono tolta un peso dalle spalle. Quel successo mi ha dato molta fiducia e penso che sia stata la svolta: da lì il mio tennis è migliorato e sono cresciuta mentalmente".

Sulla finale con Azarenka a Indian Wells

"Pochi mesi dopo ho vinto Indian Wells. Non è uno Slam, ma è un 1000 e un torneo molto importante. La finale contro Victoria Azarenka è stata spettacolare. A volte in una finale la tensione ti impedisce di fare una buona prestazione, ma abbiamo giocato entrambe ad un livello molto alto e battere una giocatrice come lei ha un enorme significato per me".

Sulla salute mentale nel tennis e nello sport

"La lezione più importante che ho imparato da quel match è la consapevolezza della mia forza mentale. Non smetterai mai di vivere momenti difficili in campo: è una battaglia costante e sapere che puoi superare qualsiasi ostacolo è importante. La paura di perdere può demolirti. Penso che l'unica chiave sia affrontarla. Consiglio sempre anche di farsi circondare delle persone giuste perché quando sei insicuro delle tue prestazioni è molto importante parlarne, specialmente con professionisti della salute mentale come psicologi e mental coach. Nessuno può andare avanti se interiorizza pensieri e sentimenti negativi. Grazie ad atleti come Simone Biles, Naomi Osaka e Álex Abrines di recente si è parlato molto di salute mentale nello sport. Penso che questo approccio sia fondamentale. Le persone devono capire che gli atleti non sono robot. Cerchiamo di dare il 100%, ma questo non è realistico il 100% delle volte".

Sulle nuove generazioni

"I social network sono un mezzo fondamentale per veicolare queste informazioni, ma a volte possono anche essere pericolosi. Quando penso a giovani giocatori come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz vorrei che non prestassero troppa attenzione a ciò che vedono e leggono su di loro, potrebbe ferirli molto. Purtroppo non importa quanto bene si comportino sul campo da tennis, temo che non siano ancora preparati a sopportare tutto il peso e le pressioni. Ne ho sofferto anch'io e non vorrei che altri provassero quelle sensazioni, ma alla fine fa parte del tennis ed è il prezzo da pagare per il successo".

Su Nadal

"Rafa Nadal è un mio punto di riferimento. È un lavoratore, un combattente e ha una grande personalità. Lo ammiro sempre di più. Per quanto riguarda i risultati, non mi avvicinerò mai a lui, ma ora sono una delle migliori tenniste al mondo. Mentalmente non sembra di questo pianeta e per questo è ancora più fonte di ispirazione. Se voglio emulare qualcuno non ho dubbi: è Rafa Nadal".

Sulla necessità di "staccare" e l'affetto dei fan

"Penso che sia estremamente importante trovare il tempo per se stessi durante i tornei, per staccare. Prima stavo sola nella stanza d'albergo, ma ora cerco di esplorare le città in cui mi trovo e di conoscere la cultura locale. Dato che viaggiamo tutto l'anno e giochiamo a tennis quasi tutti i giorni, essere rinchiusi in una stanza d'albergo non fa bene a nessuno. Mi piace fare cose semplici, anche perchè di solito non ho tempo per condurre una vita normale. Quando sono a Madrid, ad esempio, mi piace fare shopping e andare al cinema e al ristorante: questi sono grandi eventi per me! Ritornare in Spagna è speciale ora, per via dell'affetto che ricevo dai fan... Mi viene la pelle d'oca solo al pensiero. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono, quindi avere il loro supporto mi fa pensare che ne valga la pena. Quello che mi è successo negli ultimi 12 mesi è onestamente incredibile e non sono ancora del tutto sicura di aver realizzato tutto ciò che ho raggiunto".

