In questi giorni era intervenuto, preoccupato, Steve Simon - il CEO della WTA - che aveva lanciato un appello per ritrovare la giocatrice cinese. È arrivata però la risposta dalla diretta interessata...

La lettera di Peng Shuai

Buongiorno a tutti, qui è Peng Shuai. In merito a quanto pubblicato dal sito della WTA, il contenuto non è stato approvato né ha avuto il mio consenso per la pubblicazione. Le notizie contenute in quel comunicato, comprese le accuse di stupro non sono vere. Non sono scomparsa e non sono in pericolo. Sono semplicemente a casa e mi sto riposando, grazie mille per esservi preoccupati per me

Se la WTA avrà intenzione di pubblicare altre notizie su di me, vi prego di interpellarmi direttamente. Per quanto mi riguarda vi ringrazio per l'appoggio e se vorrete sarà felice di collaborare nello sviluppo del movimento tennistico cinese che, mi auguro, diventerà sempre più forte

Una lettera che lascia, ovviamente, qualche dubbio. Le accuse di stupro le aveva scritte lei sui suoi account social e la lettera arrivata a Cgtn Europe non è scritta di suo pugno. Starà davvero bene? Ce lo auguriamo di tutto cuore...

