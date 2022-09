Dopo l'annuncio del suo ritiro, Roger Federer continua a ricevere miriadi di messaggi di riconoscimento da parte di tutti coloro che hanno condiviso il circuito ATP con lui. Tra questi, anche Pete Sampras, che ha scelto di omaggiarlo ricordando l'unico match in cui si sono affrontati in via ufficiale. Era il 2001, a Wimbledon, e Federer, appena diciannovenne e alla sua prima presenza in un major come testa di serie (#15, per la precisione), eliminò Sampras in cinque set al quarto turno, mettendo fine a quel dominio che aveva visto Pistol Pete trionfare sull'erba di Londra per 6 volte in 7 anni. continua a ricevere miriadi di messaggi di riconoscimento da parte di tutti coloro che hanno condiviso il circuito ATP con lui. Tra questi, anche, che ha scelto di omaggiarlo ricordando l'unico match in cui si sono affrontati in via ufficiale. Era il, a, e Federer, appena diciannovenne e alla sua prima presenza in un major come testa di serie (#15, per la precisione), eliminò Sampras in cinque set al quarto turno, mettendo fine a quel dominio che aveva visto Pistol Pete trionfare sull'erba di Londra per 6 volte in 7 anni.

"Non saprei da dove cominciare, quindi parlerò della prima e unica volta in cui ci siamo affrontati - ha dichiarato Sampras -. Avevi soltanto 19 anni, eri un giocatore promettente e si parlava già tanto di te. Abbiamo combattuto una grande battaglia sul campo di Wimbledon e mi hai battuto in cinque set. Mi ricordo di aver lasciato comunque il campo convinto di aver fatto una bella partita. Non avevo idea che, vent'anni dopo, avresti vinto così tanti titoli, che saresti stato per tanto tempo il numero 1 del mondo, che avresti dominato il nostro sport, che saresti stato un giocatore davvero speciale".

"Hai sacrificato il tuo corpo. Quello che hai fatto è straordinario. Sei sempre stato nobile, nella vittoria e nella sconfitta. Hai vissuto la tua carriera rimanendo sempre te stesso, senza mai dimenticare da dove vieni. Puoi essere molto orgoglioso di te stesso. È triste vederti smettere ora, ma sappiamo che fa parte dello sport. Ci mancherai nel mondo del tennis, ma lo hai lasciato in buone mani".

