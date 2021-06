Dan Evans ha iniziato fortissimo la stagione 2021, vincendo il suo primo titolo ATP Tour a Melbourne senza perdere un set, raggiungendo il best ranking in carriera con il numero 26 al mondo e facendo la sua prima semifinale ATP Masters. E poi ha sconfitto tre giocatori della Top 20 - Hubert Hurkacz, David Goffin e il numero uno al mondo Novak Djokovic – arrivando in finale a Monte-Carlo; un'impresa difficile anche solo da immaginare quando fu sospeso per 12 mesi dal Tour quattro anni fa.

Il 2021 è stato abbastanza divertente per me finora. Ho giocato bene e mi è davvero piaciuta la sfida di mettere il mio gioco e il mio stile in campo, quindi tutto sommato è stato fantastico.

"Monte-Carlo è stato un gran torneo per me e anche se non sono uno che sceglie davvero i momenti decisivi, quello - insieme all'ATP Cup - deve essere messo lì come uno dei momenti salienti della mia carriera. Ho fatto un bel percorso e ho vinto alcune partite importanti contro alcuni grandi nomi lì. Andare in semifinale è stato molto soddisfacente, ma voglio sempre fare meglio e speriamo di poter andare ancora oltre nei prossimi tornei.

Daniel Evans elimina Novak Djokovic a Monte-Carlo Credit Foto Getty Images

Convinzione nei propri mezzi

Nel 2017, quando ho avuto l'anno libero, sarebbe stato difficile credere che sarei tornato a battere il numero 1 del mondo sulla terra battuta quattro anni dopo. Ma in realtà è solo un promemoria: niente è mai così male come sembra e il più delle volte, si riesce a superare. Ovviamente ha comportato un duro lavoro, quindi è questo che rende i risultati come quello di Monte-Carlo ancora più gratificanti.

Al momento, però, non sai cosa accadrà in futuro, quindi è stato difficile stare lontano dal Tour per così tanto tempo. Ricordo che dovevo solo mantenere la convinzione di poter tornare a giocare al livello di cui sapevo di essere capace.

Quando sono tornato nel Tour nel 2018 ci è voluto un po' di tempo per riprendere il giro, ma penso che il tempo libero mi abbia motivato a continuare ad andare avanti e mi ha spinto a ottenere alcune buone vittorie. Da allora ho ottenuto ottimi risultati, quindi spero davvero di poter andare avanti e continuare a vincere il più a lungo possibile.

Evans v Aliassime Credit Foto Getty Images

Il tennis e la Gran Bretagna

Circa un anno dopo, nel 2019, sono diventato il numero 1 britannico degli uomini, una posizione piuttosto prestigiosa se si considerano gli altri giocatori che hanno tenuto quel posto nel corso degli anni. Immagino che se qualcuno volesse prendere qualcosa dalla mia storia, sarebbe che le cose possono cambiare; puoi fare cose davvero grandiose se continui a lavorare sodo e ci metti la tua mente e tutto il tuo impegno. Quindi è quello che spero che gli altri britannici, siano essi giovani alle prime armi o junior che cercano di diventare professionisti, possano credere: concentrati solo sul dare il massimo e alla fine ne varrà la pena.

Mi piacerebbe vedere più inglesi arrivare e giocare ai tornei. Abbiamo un buon gruppo in questo momento, ma sarebbe fantastico celebrare più successi britannici. Noi che siamo all’interno del circuito siamo tutti abbastanza bravi a tenerci in contatto e abbiamo un gruppo WhatsApp in cui ci scriviamo molto - tutti inviano incoraggiamenti e dicono “ben fatto” quando qualcuno ottiene dei buoni risultati.

Speriamo che ne avremo in abbondanza durante le prossime settimane mentre rimarremo bloccati nella stagione dei campi in erba del Regno Unito. Poter giocare davanti ai tifosi - e ai tifosi di casa - è davvero emozionante per tutti noi e spero solo che tutti ne escano e si divertano! Sembra una festa perché finalmente abbiamo ripreso lo sport - ho visto un po' di calcio e sembra che tutti lo amino davvero.

Back to Uk

Tornare al Queen's in particolare è qualcosa che non vedo l'ora di fare, ha un campo centrale fantastico e speriamo che noi britannici possiamo ottenere delle belle vittorie e mostrare alla folla e a tutti quelli che seguono in qualche modo cosa vuol dire avere di nuovo il tennis dal vivo.

Poi ci sarà Wimbledon che sembrerà diverso a causa delle restrizioni in atto, ma sarà speciale giocare lì davanti ai tifosi ancora una volta. Alcune settimane fa, sono andato a Wimbledon per un the con uno dei miei amici ed è stato fantastico tornarci. Sono sicuro che gli organizzatori del torneo faranno il miglior lavoro possibile per renderlo un grande torneo come sempre.

Oltre a ciò, ci sono molti eventi che ci terranno impegnati fino alla fine dell'anno. Non vedo l'ora che arrivi l'intero calendario, ma la Coppa Davis è una grande cosa per me e sono entusiasta di parteciparvi di nuovo dopo che è stata cancellata nel 2020. Mi piacciono molto quelle settimane con la squadra e spero di poter fare bene come l'ultima volta a Madrid.

Dan Evans Credit Foto Eurosport

Non vedo l'ora che arrivi la “Battle of the Brits” a dicembre. È in Scozia - Inghilterra contro Scozia - e dovrebbe essere piuttosto eccitante! Sono curioso di vedere come alcuni dei ragazzi reagiscono a seimila scozzesi che per lo più urlano contro di loro, quindi sarà molto divertente e un ottimo modo per concludere l'anno.

