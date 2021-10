Il 2021 è stato un anno struggente per Danielle Collins. Dopo un convincente inizio di stagione, la giocatrice statunitense ha sofferto per mesi di dolori insopportabili, che l'hanno portata a decidere in aprile di prendersi del tempo per sottoporsi a un trattamento laparoscopico per l'endometriosi (una condizione che vede cellule simili a quelle del rivestimento dell'utero crescere in altri luoghi, portando all'infiammazione degli organi genitali). Dopo un periodo di riabilitazione di due mesi, è andata a vincere il suo primo titolo in carriera a Palermo e la settimana dopo il secondo consecutivo a San José. Grazie a una ritrovata consistenza e fiducia che lei accredita all'intervento che le ha cambiato la vita.

Nell'ultima puntata di Players' Voice, la giocatrice WTA si è aperta sulla convivenza con questo problema, su come l'operazione l'abbia aiutata a voltare pagina e sul desiderio di spingere ad affrontare questo tema con più frequenza tra le donne.

Ho sempre avuto mestruazioni dolorose, ma ricordo che un paio di anni fa sono stata svegliata dal sonno e ho avuto bisogno di andare immediatamente in farmacia per comprare degli antinfiammatori, solo per essere in grado di superare la notte. Da quell'incidente, mi sono ammalata molto vicino all'arrivo del ciclo, con sintomi quasi influenzali: febbre, brividi, vomito, a volte svenimenti e ho dovuto persino andare in ospedale. Avevo anche molto liquido nello stomaco, che mi lasciava parecchio gonfia fino a diventare doloroso. L'inevitabilità che questo accadesse mese dopo mese mi scuoteva molto mentalmente perché era davvero dura sapere che avrei dovuto scendere in campo nonostante tutto.

Era davvero debilitante - c'è stata un'occasione in cui non sono riuscita fisicamente a salire su un aereo per andare al mio prossimo torneo a causa dell'inizio del mio ciclo. Poi ci sono state volte in cui sono stata costretta a ritirarmi dalle mie partite perché avevo questo dolore lancinante dalla schiena fino al piede, visto che il mio utero si era ribaltato e aveva fatto pressione sul nervo sciatico. Significava ritirarsi regolarmente dai tornei perché il mio corpo non mi permetteva di allenarmi o competere.

Danielle Collins riceve cure mediche prima di ritirarsi ai quarti di finale del torneo di Adelaide contro Iga Swiatek Credit Foto Eurosport

Ho parlato con molti medici che mi hanno detto che le mestruazioni dolorose sono normali... Certo, a volte lo sono, ma a volte, quando hai i sintomi che avevo io, è qualcosa di diverso. Sono stata molto fortunata perché avevo una cara amica a cui era stata precedentemente diagnosticata l'endometriosi e abbiamo riconosciuto di avere sintomi quasi identici. Fu lei che mi incoraggiò a visitare un ginecologo specializzato nella zona e fu allora che mi fu suggerita per la prima volta l'opzione della chirurgia.

Con l'endometriosi, non si può fare una diagnosi categorica finché non si viene esaminati con la laparoscopia, perché la risonanza magnetica e l'imaging non sempre mostrano tutto. Alla fine, si è scoperto che avevo una cisti grande come una palla da tennis che non era stata rilevata da un'ecografia transvaginale, il che è stato un po' folle. Affrontare l'intervento chirurgico ha significato dover mettere in pausa la mia stagione, il che è stato piuttosto snervante perché stavo giocando così bene all'inizio dell'anno; avevo ottenuto buoni risultati in Australia e battuto la numero 1 del mondo. Il fatto che fosse un anno olimpico era anche nella mia mente, ma sapevo nel profondo che se avessi continuato a giocare con tutto quello che stavo affrontando, non sarei mai stato in grado di arrivare dove volevo essere con il mio tennis.

L'intervento vero e proprio ha comportato la lacerazione della mia parete addominale in quattro punti diversi, quindi è stata necessaria molta riabilitazione per ricostruire la forza. Tornare a disputare dei match è stato piuttosto scoraggiante perché ci sono un sacco di movimenti ripetitivi, soprattutto con il servizio, e ho finito per ferire quella zona durante il mio terzo turno contro Serena agli Open di Francia.

Danielle Collins abbraccia Serena Williams dopo aver perso per 6-4 6-4 al Roland Garros Credit Foto Eurosport

Ho avuto uno strappo di secondo grado all'addome che mi ha costretto a tornare a casa e a saltare tutti i tornei sull'erba fino a Wimbledon. Poi ho avuto solo un paio di giorni di allenamento ed ero davvero preoccupata sul fatto mi sarei fatto male di nuovo - c'erano volte in cui arrivavo ai colpi e stavo lì a chiedermi se avrei dovuto provare a colpirli o se avrei finito per causare più danni. Penso che come atleti che tornano da qualsiasi grande operazione o infortunio, superare quel blocco mentale è una delle sfide più difficili e devi trovare un modo per lasciar andare quei pensieri.

Ho avuto una piccola svolta qualche settimana dopo a Palermo - casualmente, perché avevo un po' di tendinite al gomito e questo mi ha distratto da quello che stava succedendo nella mia zona addominale. Tutto d'un tratto è stato fantastico perché non avevo più il dolore che sentivo negli addominali e tutto era a posto. Ho vinto il mio primo titolo WTA lì e poi il mio secondo solo una settimana dopo a San José, è stato incredibile! Non ho dovuto pensare troppo in campo perché ero concentrata. Avere questa resistenza e poter giocare partita dopo partita ogni giorno - qualcosa a cui non ero abituata tempo - ha reso l'operazione molto più gratificante.

Avevo la sensazione che avrebbe solo migliorato le cose, ma non mi rendevo conto di quanto drasticamente. Onestamente ha fatto la differenza giorno e notte; non avere la preoccupazione del mio ciclo che arriva, pensare a quanto avrà l'impatto sulle mie prestazioni, come dovrò regolare il mio allenamento, come avrò bisogno di dormire di più... Solo sapendo che ora posso resistere fisicamente e mentalmente, senza avere la paura persistente di essere bloccata con sintomi terribili per un massimo di due settimane mi ha davvero aiutato a voltare pagina e mi ha dato molta più fiducia per il futuro.

Danielle Collins col trofeo a San José, il suo secondo titolo in due settimane Credit Foto Eurosport

Certo, dovrò prendere dei farmaci per il resto della mia vita in modo che il tessuto endometriosico non ricresca. So che a volte, dopo un intervento chirurgico, il tessuto può ricrescere nel giro di pochi anni, ma il farmaco è progettato per evitare che ritorni, quindi spero di non dover ripetere la stessa procedura. Era davvero importante per me condividere la mia situazione, perché senza la mia amica che già ci conviveva, avrei davvero fatto fatica a sapere con cosa avevo a che fare. Essendo nel mondo dello sport professionista e avendo una fanbase, ho sentito che questa era un'opportunità perfetta per stare vicino a qualcun altro che ha bisogno di quel sostegno. È incredibile quello che si può fare ora con gli interventi in laparoscopia e i farmaci, e dovrebbe dare alle persone molta fiducia sul fatto che l'endometriosi è qualcosa che può essere gestita. Ma prima di tutto bisogna essere consapevoli di averla, ed è per questo che costruire la discussione è così vitale.

Recentemente l'ho notato di più nei media perché molte persone di alto profilo sono state disposte a rivelare le loro lotte; Amy Schumer, per esempio, è stata fenomenale su Instagram e ha un enorme seguito. Ma, in generale, come donne, non credo che parliamo abbastanza dei nostri periodi di ciclo; li teniamo nascosti, quindi è molto più difficile individuare cosa sta succedendo. Anche da bambine, crescendo, non riceviamo un sacco di informazioni a scuola e l'endometriosi non faceva certo parte del programma! Tuttavia, dovremmo essere in grado di parlare comodamente di queste cose in modo da poterci aiutare a vicenda.

Ho avuto un momento davvero incredibile un paio di mesi fa a San Jose, quando una donna è venuta da me e mi ha detto che leggere la mia storia l'aveva spinta a vedere un medico in California, il che l'ha portata a farsi operare. Certo, potrei non incontrare ogni singola persona che ha l'endometriosi, ma spero che parlando della mia esperienza personale, ci siano persone proprio come lei che possono iniziare a trovare una soluzione per quello che stanno passando.

