In questa puntata di Players’ Voice, la 26enne Maria Sakkari ripercorre la sua strabiliante annata, riflettendo sul peso dei suoi risultati e su quale pensa sia il motivo che le ha permesso di ottenerli.

Aver raggiunto le mie prime due semifinali Slam in una sola stagione è stato incredibile, e pure ho avverato il sogno di concludere la stagione alle WTA Finals di Guadalajara . Ma tutto ciò non è successo per caso…

Ad

Prima di questa stagione, a volte, ero fin troppo dura e negativa con me stessa. Ma quest’anno, grazie al fatto di essermi circondata con le persone giuste, mi sono concentrata sul mantenere una mentalità positiva. Credo che i miei risultati ne abbiano beneficiato, dunque mi sento di dire che essere gentili con sé stessi è sempre una buona idea.

Australian Open Djokovic nella lista dei partecipanti, forfait Serena Williams IERI A 09:58

Questo è ciò su cui ci siamo concentrati maggiormente, e migliorare il mio approccio mentale ha coinciso con un graduale miglioramento del mio tennis; tuttavia ricordo anche un preciso turning point al Roland Garros – non solo per la mia stagione, ma per la mia intera carriera. A Parigi avevo trovato sin da subito un buon feeling col mio gioco, ma il match contro Elise Mertens è stato chiave: vincerlo mi ha dato molta fiducia.

Maria sconfigge la testa di serie numero 14 Elise Mertens 7-5, 6-7(2), 6-2 al 3° turno del Roland Garros Credit Foto Eurosport

Quel match ha giocato una grande parte nell’economia della mia corsa a Parigi, e ovviamente la semifinale ha rappresentato un momento indelebile nella mia carriera sin qui. Ho sprecato un match point prima di arrendermi a Barbora (Krejcikova), quindi non sono stata così tanto fortunata. Se ci penso mi fa ancora male. Ma è stata pur sempre un’opportunità per imparare, qualcosa che mi ha reso più forte. Perché alla fine può capitare a tutti, non è qualcosa di insolito. Del resto, significa che sono pronta per quando mi ricapiterà tra le mani la stessa opportunità.

Maria saluta il Roland Garros dopo una epica semifinale finita 7-5, 4-6, 9-7 contro la futura campionessa Barbora Krejcikova Credit Foto Eurosport

So che il mio allenatore, Tom Hill, vorrebbe che diventassi un po’ più arrogante… Penso che con questo intenda dire che ho bisogno di credere di più in me stessa, il che è vero. Credo che le mie due semifinali Slam testimonino il mio giusto percorso e ovviamente ottenere questi risultati aiuta un sacco in ottica della fiducia in se stessi e della realizzazione del proprio potenziale.

Inoltre, sto lavorando con un mental coach che mi conosce molto bene; ci stiamo focalizzando sul trovare modi per rinforzare la mia fiducia anche al di fuori del campo, in modo tale da non dipendere psicologicamente dai risultati. Trovare questo equilibrio mi sta veramente aiutando, e sto cercando di migliorare giorno dopo giorno.

La mia posizione nel ranking riflette proprio questo – sono entrata nella top 10 a 26 anni, e penso che vivere una crescita improvvisa a questa età richieda una mentalità differente. Quando si è giovani e ai primi passi della propria carriera si gioca senza paura – non si pensa a nulla, si gioca e basta. Ma a 26 anni si è più maturi, molto più consapevoli e bisogna imparare a gestirsi in maniera diversa. Perciò questo traguardo l’ho percepito come ancora più speciale. Ovviamente, diventare la prima donna greca a realizzare questo obiettivo ha reso tutto ancora più speciale. E’ un qualcosa di eccezionale per me, per la mia famiglia e per il mio paese, e con Stefanos (Tsitsipas) nella top 10 maschile, si tratta di una grande vittoria per la Grecia.

Sono cresciuta in Grecia, e nessuno di noi ha avuto grandi esempi di connazionali da cui trarre ispirazione. Ad ogni modo, poter contare su mia madre – una ex giocatrice di tennis – è stato fondamentale per la mia ispirazione e per credere di poter avverare i miei sogni. Lei è stata al mio fianco sin dagli inizi, quando avevo 6 anni. Mi ha aiutato tanto, se oggi sono in questa posizione lo devo soprattutto a lei.

La madre di Maria, Angeliki Kanellopoulou, è una ex-tennista greca che raggiunse la posizione numero 43 del ranking mondiale Credit Foto Eurosport

Nel periodo di pausa, prevedo di riposare e di non fare assolutamente nulla! Non desidero viaggiare – voglio solo approfittare di questa opportunità per riposare e giocare al meglio la prossima stagione. Non ho obiettivi specifici in testa, poiché quest’anno mi ha dimostrato che qualsiasi cosa è possibile. Diventare la versione migliore di me stessa è probabilmente il mio stimolo principale.

Segui Maria Sakkari su Instagram @mariasakkari e Twitter

.

Andreescu si arrende a Sakkari dopo 3 ore e mezza: highlights

ATP Cup Il sorteggio: l'Italia pesca Russia, Australia e Austria 07/12/2021 A 06:57