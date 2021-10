Tennis

Tennis - Rafa Nadal, che sorpresa: auguri al tifoso 90enne che si commuove

TENNIS – Qualche giorno fa, la nipote di questo signore, aveva postato sui social un video in cui chiedeva a Nadal di mandare un messaggio di auguri a suo nonno per il novantesimo compleanno. Lo spagnolo ha accolto l’invito facendo letteralmente commuovere questo suo grande (in tutti i sensi) tifoso.

00:00:51, 15 minuti fa