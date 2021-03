Rafa Nadal si allena duramente sulla terra battuta nella sua Academy agli ordini di Carlos Moyà. Un video condiviso su Instagram dal portale 'Tennis Legends' mostra l'intensità con cui l'attuale numero tre del mondo attacca ogni pallina. Un vero guerriero, anche se questa non è una novità per il tennista spagnolo. Dopo aver dato forfait a Doha e Miami , Nadal di fatto non scende in campo dagli ultimi Australian Open, dove ha perso nei quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas . Lo stesso Rafa ha già annunciato che tornerà a giocare a Barcellona ma la settimana prima c'è anche il Masters 1000 di Monte Carlo (dal 12 al 18 aprile). Poi sono previsti Madrid e Roma e, infine, l'ultima tappa del calendario sulla terra battuta al Roland Garros , dove il mancino di Manacor cercherà il suo 14esimo titolo e un altro Slam per staccare Roger Federer.