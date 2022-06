Appena due giorni dopo essersi consacrato, per la quattordicesima volta, campione del Roland Garros,è volato a Barcellona per un controllo. Lo spagnolo si è recato nella clinica dove è stato curato dal suo dottore di fiducia, il dottor, per iniziare il nuovo trattamento a cui sarà sottoposto per risolvere il problema allo scafoide. Questo metodo riguarderà "iniezioni con radiofrequenza pulsata nei due nervi del piede" come ha rivelato ad Eurosport dopo la vittoria parigina , dove ha giocato con l'arto direttamente anestetizzata.