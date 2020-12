Tennis

Tennis, Rafael Nadal da ridere: eccolo nel 2050 dopo il 38° Roland Garros vinto

TENNIS - "Ho giocato bene, un livello altissimo per due set e mezzo. Ho innalzato il mio livello quando ne avevo bisogno e ne sono davvero orgoglioso". E' diventato virale alla velocità della luce il video prodotto dal profilo Youtube "A letter from the lens" che ha pensato come potrebbe reagire Rafa Nadal alla vittoria del suo Roland Garros numero 38. Siamo nel 2050...

00:00:29, 257 Visualizzazioni, 3 ore fa