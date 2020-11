Siamo prossimi ai titoli di coda in questo 2020 per quanto concerne il tennis. Son in corso le ATP Finals a Londra e queste metteranno la parola fine a un’annata inevitabilmente condizionata dalla pandemia globale. Nel ranking ATP, come si sa, Novak Djokovic è già certo di concludere l’anno da n.1 del mondo a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. I pensieri di Nole, ora come ora, sono rivolti al Master e al numero di settimane da “re del tennis” per migliorare il primato di Roger Federer. Federer, fermo per recuperare dai problemi al ginocchio, in quinta posizione alle spalle del russo Daniil Medvedev, tra gli osservati speciali delle Finals. Stesso discorso per il tedesco Alexander Zverev, n.6 del ranking, a precedere il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev, l’argentino Diego Schwartzman e l’azzurro Matteo Berrettini che concluderà dunque l’anno in top-10.