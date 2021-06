. Il serbo non sta giocando in singolare dopo la vittoria al Roland Garros, e sarà in scena soltanto in doppio a Maiorca, ma il suo regno continua. Si avvicinano però i punti di Wimbledon, che potrebbero rimescolare le carte, se non tra Djokovic e Medvedev, su tutta l’area che va da Nadal a Zverev. Avrebbe potuto guadagnare ulteriore terreno, ma il russo, perdendo con(alla miglior classifica di numero 25 del mondo), rimane in una specie di limbo tra Zverev er; dietro lo svizzero scalpita ormai, che ne minaccia molto seriamente l’ottava posizione soprattutto dopo la vittoria al Queen’s e visti i termini dei dubbi lasciati dall’elvetico a Halle

1 SRB Novak Djokovic 12113

2 RUS Daniil Medvedev 10053

3 ESP Rafael Nadal 8630

4 GRE Stefanos Tsitsipas 7980

5 AUT Dominic Thiem 7425

6 GER Alexander Zverev 7305

7 RUS Andrey Rublev 6120

8 SUI Roger Federer 4815

9 ITA Matteo Berrettini 4468

10 ESP Roberto Bautista Agut 3125

Rimane sempre numero 2 d’Italia, che sull’erba ha ben poco (per non dire nulla) da difendere visto che ci ha giocato a livello pro solo nel 2019. Pur dopo un buon Queen’s ( è servito un ottimo Marin Cilic per batterlo ), esce dai primi 30, mentre pur non scendendo in campo entra nei primi 60 del mondo, che tornerà in campo a Wimbledon dopo aver sostenuto la maturità . Sempre 10 gli azzurri tra i 100, nella settimana che precede il ritorno nel Tempio per eccellenza del tennis.