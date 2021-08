Alexander Zverev approfitta dello di Rafael Nadal (il che potrebbe costare all’iberico una top ten che non molla dal 2005) per superarlo in classifica grazie alla vittoria sul cemento dell’Ohio in finale sul russo Andrey Rublev. E non è tutto: Zverev si trova inoltre vicinissimo a Stefanos Tsitsipas, e con il greco si prevedono altre scintille in classifica, dopo quelle legate La notizia più importante che si ricava dall’esito del Masters 1000 di Cincinnati è una:approfitta dello stop fino a fine anno (il che potrebbe costare all’iberico una top ten che non molla dal 2005) per superarlo in classifica grazie alla vittoria sul cemento dell’Ohio in finale sul russo. E non è tutto: Zverev si trova inoltre vicinissimo a, e con il greco si prevedono altre scintille in classifica, dopo quelle legate a un eccesso di uso del bagno da parte del greco.

C’è anche una storia a margine che riguarda la vetta della graduatoria. Daniil Medvedev, infatti, potrà superare Novak Djokovic, sotto determinate condizioni, agli US Open: questo, naturalmente, implica che il serbo non faccia il Grande Slam e implica anche che non arrivi neppure in finale. Il russo avrebbe potuto avvicinarsi ancora di più, senza la sconfitta, per certi versi inattesa, con Rublev. Il ritorno a un normale funzionamento del ranking ATP fa le prime vittime: il belga David Goffin perde 11 posti (30°), il canadese Milos Raonic 10 (34°), e soprattutto crolla Richard Gasquet: per il francese un fragoroso -29 che lo spedisce al numero 82.

RANKING ATP (TOP 10)

1 SRB Novak Djokovic 11113

2 RUS Daniil Medvedev 9980

3 GRE Stefanos Tsitsipas 8350

4 GER Alexander Zverev 8240 (+1)

5 ESP Rafael Nadal 7815 (-1)

6 AUT Dominic Thiem 6995

7 RUS Andrey Rublev 6400

8 ITA Matteo Berrettini 5533

9 SUI Roger Federer 4215

10 CAN Denis Shapovalov 3580

Fermo restando l’ottavo posto di Matteo Berrettini, scende di una posizione Jannik Sinner, ma i veri movimenti ci sono dietro di lui. Lorenzo Sonego, infatti, con gli ottavi a Cincinnati sale ancora e raggiunge il best ranking al numero 23. Sfrutta invece gli altri movimenti Lorenzo Musetti, che eguaglia il numero 58 già arrivato a giugno, ed è miglior classifica anche per Gianluca Mager, per la prima volta all’interno dei migliori 70 giocatori del mondo. Restano 9 gli italiani all’interno della top 100, in attesa di Winston-Salem e US Open.

AZZURRI NELLA TOP 100

8 Matteo Berrettini 5533

16 Jannik Sinner 2750 (-1)

23 Lorenzo Sonego 2227 (+4)

32 Fabio Fognini 1734 (+4)

58 Lorenzo Musetti 1106 (+4)

70 Gianluca Mager 990 (+3)

80 Marco Cecchinato 911 (+3)

88 Andreas Seppi 873 (-1)

100 Stefano Travaglia 811

