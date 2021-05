(che, peraltro, questa settimana può guadagnare qualche punto in ragione della partecipazione all’ATP 250 di casa a Belgrado). In termini di punti, sale leggermente Stefanos Tsitsipas , dato che il greco ha vinto a Lione, e scende il tedesco. Sarà praticamente impossibile, almeno fino allo Slam parigino, vedere modifiche significative, e allora può essere utile indicare già qualche tendenza relativa a quel che accadrà in Francia. Con Nadal che di punti non ne può guadagnare, difendendo la vittoria, l’uomo chiamato a tentare la scalata in classifica è l’austriaco Dominic Thiem , dato che l’uscita nei quarti del 2020 non lo ha aiutato. Resta sempre elevata la linea di divisione tra Federer e Berrettini, cioè tra i primi 8 e gli altri.