C'è una new entry nella Top-10 ed è il britannico Cameron Norrie, che ha scalato due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Non c'è stato l'atteso cambio al vertice del ranking ATP, con Daniil Medvedev che ha fallito il sorpasso ai danni di Novak Djokovic, venendo eliminato nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Un torneo vinto alla fine da Carlos Alcaraz ed il giovane spagnolo è ormai prossimo ad entrare tra i primi dieci del mondo, visto che ora occupa la posizione numero undici della classifica. In finale Alcaraz ha sconfitto Casper Ruud, ma il norvegese si può consolare con il suo nuovo best ranking, visto che è salito al numero sette del mondo appena alle spalle di Matteo Berrettini.

TOP-11 ATP (Ranking al 04.04.2022)

1 Novak Djokovic (Serbia) 8420 punti

2 Daniil Medvedev (Russia) 8410

3 Alexander Zverev (Germania) 7195

4 Rafael Nadal (Spagna) 7115

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5980

6 Matteo Berrettini (Italia) 4955

7 Casper Ruud (Norvegia) 4380

8 Andrey Rublev (Russia) 4375

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3625

10 Cameron Norrie (Gran Bretagna) 3440

11 Carlos Alcaraz (Spagna) 3411

In casa Italia il numero uno resta Matteo Berrettini, ma il romano è fermo per un infortunio alla mano e difficilmente sarà protagonista a Montecarlo nel primo 1000 della stagione sul rosso. Jannik Sinner è scivolato in dodicesima posizione, mentre al ventunesimo posto c’è Lorenzo Sonego. Entra nella Top-10 italiana Flavio Cobolli, che ha appena vinto il Challenger di Zara, salendo al numero 147 del mondo.

TOP-10 ITALIANI (Ranking al 04.04.2022)

6 Matteo Berrettini 4955

12 Jannik Sinner 3054

21 Lorenzo Sonego 1822

32 Fabio Fognini 1361

82 Lorenzo Musetti 791

97 Marco Cecchinato 698

109 Gianluca Mager 623

112 Stefano Travaglia 614

134 Andreas Seppi 468

147 Flavio Cobolli 434

