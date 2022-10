Tutto è pronto per cambiare nella settimana che ci porta negli ATP 500 di Basilea e Vienna. La classifica mondiale, per buona misura, resta invariata nelle parti alte, se si eccettua la scalata del canadese Felix Auger-Aliassime al numero 9 a danno dell’americano Taylor Fritz. Questo in virtù del successo del primo ad Anversa, che peraltro ne rende la posizione in chiave Finals più difficilmente attaccabile da molti. Quanto a Holger Rune, il danese, dopo la vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas, diventa numero 25, salendo di due posti e dando ulteriore forza al gruppo giovane delle parti alte della graduatoria. Non è ovviamente lui quello che compie il maggior balzo nella top 100 (quello lo fa il polacco Kamil Majchrzak, numero 82 con un saldo di +22), ma è senz’altro qualcosa che fa rumore. Come lo fa il primo cinese nei primi cento della storia del tennis, Zhizhen Zhang, che si assesta al numero 97.