Una sola variazione, peraltro abbastanza paradossale, nel ranking WTA: nonostante l’eliminazione al primo turno a Berlino, Elina Svitolina guadagna una posizione su Sofia Kenin. Un paradosso, quello del sorpasso dell’ucraina sull’americana, che si spiega così: sono andati perduti i punti della finale del WTA di Maiorca, allora International, del 2019, torneo che ora è divenuto maschile.

Rimane in vetta Ashleigh Barty: per l’australiana ci sarà Wimbledon come terreno potenzialmente favorevole, approfittando dell’assenza di Osaka e del fatto che Halep difende il titolo. Occasione, questa, per guadagnare punti e continuare nella striscia da numero 1 del mondo, mentre la vera lotta la vedremo più indietro con un interessante prodromo a Eastbourne, dove sono impegnate Sabalenka, Svitolina, Andreescu, Swiatek e Pliskova. Resta al 24° posto la tunisina Ons Jabeur, 63° per Liudmila Samsonova, con la russa che dal successo al WTA 500 di Berlino ricava ben 43 posizioni più in alto

TOP 10 RANKING WTA

1. Ashleigh Barty (AUS) 7875

2. Naomi Osaka (JPN) 7346

3. Simona Halep (ROU) 6330

4. Aryna Sabalenka (BLR) 6195

5. Elina Svitolina (UKR) 5935 (+1)

6. Sofia Kenin (USA) 5640 (-1)

7. Bianca Andreescu (CAN) 5266

8. Serena Williams (USA) 4931

9. Iga Swiatek (POL) 4430

10. Karolina Pliskova (CZE) 4285

Situazione relativamente stabile in casa Italia, dove Camila Giorgi è al 75° posto guadagnando una posizione dopo il secondo turno a Birmingham; sarà opposta, nella mattina, a Karolina Pliskova in quel di Eastbourne, dove ha superato le qualificazioni. Per il resto variazioni minime, con Elisabetta Cocciaretto che non potrà avere punti da Wimbledon in quanto si è cancellata dalle qualificazioni, presumibilmente per recuperare dagli acciacchi di cui soffre dalla parte finale di stagione sul rosso.

AZZURRE NELLA TOP 200

75. Camila Giorgi 1098 (+1)

89. Jasmine Paolini 958 (-2)

98. Martina Trevisan 841

106. Sara Errani 755 (+1)

110. Elisabetta Cocciaretto 745

174. Giulia Gatto-Monticone 425

