Gli Australian Open 2021 , andati in archivio da soli due giorni, hanno ridisegnato la top10 del ranking WTA . Nessuna novità in vetta con Ashleigh Barty che, nonostante sia stata eliminata ai quarti dello Slam di casa, rimane in testa. In seconda piazza troviamo la trionfatrice degli Australian Open, la nipponica Naomi Osaka, che scavalca la romena Simona Halep , sconfitta ai quarti di finale.

Nonostante il deludente risultato a Melbourne rimane in quarta posizione la statunitense Sofia Kenin. Nessuna novità neanche per quanto concerne il 5° e 6° posto del ranking WTA, occupati rispettivamente da Elina Svitolina e Karolina Pliskova. Bel balzo in avanti per Serena Williams che ha iniziato la manifestazione in 11ª piazza ma, grazie alla semifinale dello Slam di Melbourne, risale fino al 7° posto.