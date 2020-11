Nessuna novità per quanto riguarda il ranking WTA. Di fatto la scorsa settimana non ci cono stati tornei e quindi la situazione in classifica è rimasta inalterata. In testa sempre l’australiana Ashleigh Barty, alle sue spalle la rumena Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka. La statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina chiudono la top-5. Leggermente più indietro la ceca Karolina Pliskova, la canadese Bianca Andreescu, l’altra ceca Petra Kvitova, la neerlandese Kiki Bertens e la bielorussa Aryna Sabalenka.