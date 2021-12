Jannik Sinner è partito per l'Australia dove cercherà di essere grande protagonista nelle prossime settimane. L’altoatesino scenderà in campo sul cemento indoor insieme a Matteo Berrettini per difendere i colori azzurri nel girone impegnativo con Russia, Austria e Australia dell'Atp Cup (Australian Open, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio. dove cercherà di essere grande protagonista nelle prossime settimane. L’altoatesino scenderà in campo sul cemento indoor insieme a Matteo Berrettini per difendere i colori azzurri nel girone impegnativo con Russia, Austria e Australia dell'Atp Cup ( l’esordio è previsto per il 2 gennaio contro i padroni di casa ). Il 20enne cercherà poi di distinguersi anche agli, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio.

Riccardo Piatti, allenatore del numero 10 del ranking ATP, ha analizzato la situazione ai microfoni di Supertennis:

“Quest’anno si punta ad avvicinarsi ancora di più ai primissimi. Però, per farlo, c’è solo un modo: lavorare ed allenarsi sempre con qualità e giocare le partite, vincerle e perderle. Allora impari. Obiettivi per il 2022? Giocare ancora 55/60 partite, puntare a qualificarsi per le Finals. Se lui riesce a fare quel numero di match, considerato il livello di tornei cui partecipa, è in automatico tra i primi 8 del mondo. Stiamo lavorando molto sul servizio e sul fatto di essere ancora più aggressivo nel gioco. Cambiare di più la palla, aprirsi il campo e venire a rete. Deve far pensare di più l’avversario“.

