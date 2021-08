Roger Federer è certamente Michael Jordan lo fu per il basket. Per questo motivo non sorprende che, 36 anni dopo la nascita del è certamente un'icona del tennis , nello stesso modo in cuilo fu per il basket. Per questo motivo non sorprende che, 36 anni dopo la nascita del fenomeno “Air Jordan” , anche lo svizzero si sia lanciato nella commercializzazione di un brand di scarpe. A dire il vero l’ingresso di re Roger come investitore nella società “On Running” risale al 2019, ma è di martedì 24 agosto 2021 la notizia che il marchio è pronto a fare il grande passo - quotarsi a Wall Street - per diventare una realtà mondiale, proprio ciò che Nike divenne (anche) grazie alle mitiche scarpette rosse e nere che nel 1985 cambiarono per sempre la storia del marketing sportivo.

A 200 dollari Federer è entrato nell’azienda nel 2019. Secondo il settimanale svizzero Handelszeitung, avrebbe investito 50 milioni di franchi, cioè più di 46 milioni di euro. Durante il lockdown "On Running" ha aumentato del 300% le proprie vendite online. Ha certamente contribuito il fatto che, con le palestre e le piscine chiuse, la corsa fosse tra le poche attività che si potevano svolgere - anche se in Italia per un periodo non è stato così - ma l’impatto dell’immagine di Federer è stato altrettanto importante.

Roger Federer a Wimbledon Credit Foto Getty Images

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nell’estate 2020 è stato commercializzato “Roger”, un modello di scarpe di colore bianco venduto negli Stati Uniti a 200 dollari: il vincitore di 20 tornei dello Slam lo ha indossato sia nell’ultimo Roland Garros, sia a Wimbledon. "Federer ha dato all’azienda la forza della star e il credito nel mondo del fashion", ha sottolineato l’analista Matt Powell. On Running ha investito anche in comunicazione. Non con le campagne di massa dei grandi competitor del settore ma con iniziative mirate che l’hanno portata ad esempio a seguire il recupero fisico di Tim Don, triatleta e testimonial del marchio che pochi giorni prima dei Mondiali del 2017 si era schiantato contro un tir subendo gravi lesioni al collo. Oppure a raccontare il sogno olimpico di una squadra di runner del North Carolina più remoto.

6,8 miliardi di euro a Wall Street

Nel mondo oggi sono 7800 i “retail partners” (venditori al dettaglio) delle scarpe di On Running. Nel dicembre scorso è stato aperto a New York il negozio-bandiera. I dipendenti a tempo pieno sono 880, dei quali la metà in Svizzera. Negli Stati Uniti, come racconta la Rosea, i ricavi dell’azienda nel 2020 vengono paragonati a quelli di aziende competitor che si aggirano tra i 500 e gli 850 milioni di dollari. Nel primo semestre del 2021 è stato generato un giro di affari di 315,5 milioni di franchi (più di 294 milioni di euro), in crescita dell’85% rispetto all’anno precedente. Secondo On Running, finora sono stati venduti 17 milioni di pezzi, dei quali quasi la metà in Nord America. Cifre importanti ma ancora lontane dai giganti dell’abbigliamento sportivo: Nike ha recentemente pubblicato dati che fissano le vendite annuali a 44,5 miliardi dollari (quasi 38 miliardi di euro). “On” non ha rivelato ancora i dettagli dell’operazione che la porterà a Wall Street: secondo alcune fonti, però, il valore potrebbe toccare gli 8 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro).

Air Jordan 1, Michael Jordan, 1984-1985 Credit Foto Getty Images

Il mito delle Air Jordan

Probabilmente Roger Federer non avrà ancora molto tempo per indossare da atleta le scarpe di cui è testimonial e investitore. Dal punto di vista meramente commerciale, però, questo non dovrebbe essere un problema. Michael Jordan ebbe modo di indossare meno della metà dei 36 modelli di "Air" che la Nike ha prodotto dal 1985 a oggi, per un successo commerciale che non ha eguali nella storia dello sport.

Una saga che si è autoalimentata di mille vicende incredibili fino a diventare mito: il “Jumpman”, logo del marchio - il baffo della Nike non compare più - nato da uno scatto di Jacobus Rentmeester del 1984 che ritraeva Jordan con addosso un paio di Converse; quel primo modello rosso e nero che venne vietato dal commissioner NBA David Stern perché non abbastanza bianco e che diede vita a una campagna di marketing che giocava proprio su questo divieto. Una sentiero lungo più di 35 anni che ora anche Federer vuole ripercorrere.

