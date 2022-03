Roger Federer torna in campo in primavera? Secondo le informazioni raccolte da Blick, lo svizzero potrebbe ricominciare ad allenarsi prima del previsto. Dopo la terza operazione al ginocchio, che di fatto lo ha tenuto fuori dai giochi per tutta la parte finale del 2021 (e l’inizio del 2022), Federer potrebbe anticipare i tempi e rientrare tra aprile e maggio.

Severin Lüthi, allenatore e grande amico di Roger, in un'intervista al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ne ha parlato così. "Sta lavorando attivamente. Ha rinforzato i muscoli delle gambe e quelli del corpo. La cosa principale per lui è tornare in campo lentamente". Il campione elvetico, nell’autunno del 2021, aveva pronostico il suo rientro per luglio. Oggi, febbraio 2022, quella data potrebbe essere anticipata di quasi 2 mesi.

