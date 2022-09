Da dove si parte per raccontare una rivalità? Dalla fine, in questo caso. Australian Open 2022. E Federer dov’è? Non c’è. È a casa. Si sta curando. La gente sente la sua mancanza, ma lui sbuca dal nulla e pubblica una storia Instagram piuttosto significativa. Australian Open 2022. Nadal completa due settimane da favola e vince il 21° titolo del grande slam . 21: uno in più di Roger e Novak. Dopo una vita ad inseguire, lo spagnolo opera il sorpasso sullo svizzero. È lui il giocatore in attività con più vittorie nei tornei del grande slam. È lui il nuovo padrone. GOAT? No, quel termine non lo useremo oggi, solo padrone in termini numerici.La gente sente la sua mancanza, ma lui sbuca dal nulla e

To my friend and great rival Rafael Nadal. Congratulations on becoming the first man to win 21 grand slam singles titles. A few months ago we were joking about both being on crutches. Amazing. Never underestimate a great champion. Your incredibile work ethic, dedication and fighting spirit are an inspiration to me and countless others around the world

È un messaggio incredibilmente bello e onesto, che racconta quello che sono stati. La loro amicizia davanti ad ogni tipo di rivalità. Prima amici e poi rivali. Forse l’età ha aiutato questo processo naturale, ma nemmeno nel 2009 sono riusciti a volersi male. Nel 2009 Nadal superò Federer proprio agli Australian Open. Durante una battaglia lunga cinque set, lo spagnolo disintegrò tutte le certezze dello svizzero, che poi durante lo speech di chiusura crollò in un pianto assordante. Una valanga di lacrime salvata solo dall’abbraccio di Nadal, quasi a disagio per aver vinto. Bellissima la foto che li ritrae: testa contro testa, un piccolo sorriso. L’amicizia e l’amore.

Nadal e Federer si ritrovano a Indian Wells. Sono gli ottavi, ma la partita vale una finale. Federer, che ha già battuto Nadal in Australia, gioca un tennis misterioso in relazione all'età (36) e vince 6-2, 6-3 in poco più di un'ora. Una lezione allucinante. Sul match-point lo svizzero entra in campo e mette il rovescio sulla riga. Nadal si ferma, guarda il segno e poi si lascia andare ad una faccia come a dire "non chiamo nemmeno challenge, va bene così". Federer ha vinto, ma non esulta. Si gira appena verso il suo angolo. Non gli piace umiliare Nadal. Si ricorda tutte le volte che lo spagnolo lo ha fatto con lui sulla terra. Si abbracciano, tornano in panchina, escono dal campo, finisce lì. In campo entrambi volevano prevalere sull'avversario, ma dopo l'ultimo punto tornavano ad essere la stessa cosa. La stessa materia. Nel 2017, per esempio, dopo aver battagliato agli Aus Open.

Federer vs Nadal, che battaglia! Gli highlights della finale di Melbourne 2017

Per tanti anni Nadal è stato l’incubo di Federer. Il conteggio negli "head2head" (testa a testa, per dirla all’italiana), fino alla seconda giovinezza di Roger (2015-2019), diceva 23-10. Su 33 partite, Federer era riuscito a vincere solo 10 volte. I tanti tornei sulla terra di certo non lo avevano aiutato, ma poco alla volta Nadal si era preso anche le superfici di Roger. Cemento ed erba. In particolare, lo spagnolo si era preso la finale di Wimbledon 2008. Una partita epica, durata quasi 5 ore e finita 9-7 al quinto. La fuga dello spagnolo, la pioggia (non c’era ancora il tetto), la rimonta disperata dello svizzero e la vittoria di Rafa. Chi l’ha vista è stato testimone della storia. Federer in quel momento era il più forte del mondo, ma il suo regno stava passando nelle mani di Nadal.

The last dance, dopo 15 anni a rincorrersi, di nuovo a Wimbledon (2019). Undici anni dopo l’ultima volta. Federer per scrivere il numero 9 ai Championships e Rafa, per una volta, sconfitto in quattro set. Nell’esultanza a fine partita di Roger c’è una sorta di liberazione. Come se avesse scacciato via i demoni del 2008, che ancora tormentavano la sua esistenza. Nadal arriva alla stretta di mano completamente sudato e con la stempiatura visibile a chilometri di distanza; Roger è più ordinato ma visibilmente invecchiato nelle espressioni e nei movimenti. Alla fine, prima di imboccare gli spogliatoi, si aspettano e firmano autografi come se niente fosse. Non lo sanno ancora, ma quella è l’ultima volta che si affrontano sul rettangolo verde.

La verità, dietro a questa rivalità, è che senza Nadal a rompergli le uova nel paniere Federer poteva vincere 30 slam e ritirarsi nel 2015. La sua carriera poteva essere cento volte più vincente, ma sarebbe stata cento volte meno completa. Nadal ha preso Federer per la calotta e lo ha riportato sulla terra. Più volte. Lo ha obbligato a risorgere, a finire il lavoro. Tra di loro intercorre un rispetto che va oltre al livello dei giocatori. E lo si può capire dal messaggio che lo stesso Rafa ha deciso di dedicare all’addio di Roger. "I wish this day would have never come": una frase che vale più di tante altre cose.

I loro momenti più belli insieme sono due: la videochiamata che fecero nel 2020 in piena pandemia e la Laver Cup del 2017. In entrambe le occasioni c'è qualche spruzzata di tennis, ma in primo piano appare il loro rapporto stretto come un nodo Windsor. Quando nomini Roger Federer devi assolutamente aggiungere Rafael Nadal. E viceversa. Prima di essere giocatori sono amici. Non amici per la pelle, non migliori amici, ma amici per la vita. Quando ridono insieme, quando si preparano al match in doppio, quando l'uno allena l'altro durante i cambi di campo. Roger Federer-Rafael Nadal è stata la rivalità di tutti noi. Ma non una semplice rivalità, è stata la fotografia del tennis nel nuovo millennio.

