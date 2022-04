Bellissimo gesto di Roger Federer che in questi giorni si è recato in Malawi con la sua fondazione per donare materiale scolastico ai ragazzi del posto. In particolare, sono stati portati alcuni tablet da poter usare all'interno delle scuole e non poteva mancare un momento ricreativo con il tennista che ha preso la racchetta giocando con i suoi ammiratori. Il tutto è stato immortalato da alcuni scatti meravigliosi che esprimono tanta felicità soprattutto negli occhi di chi vede un proprio idolo comportarsi con tanta naturalezza. Al termine della giornata, Federer ha scritto sui propri canali di comunicazione:

"Ho amato ogni minuto in campo con questi ragazzi, per la prima volta in Malawi". Lo svizzero sta recuperando da un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo. Verosimilmente, re Roger potrebbe tornare a regalare emozioni con la racchetta nel periodo autunnale del 2022, dove è già iscritto al torneo di casa ATP 500 di Basilea, in programma dal prossimo 22 ottobre.

Ho amato ogni minuto in campo con questi ragazzi.

