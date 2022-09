Il momento lo si sapeva vicino, ma in molti avevano cullato la speranza di un 2023 da tour d’addio, in stile Stefan Edberg 1996. Niente di tutto questo: Roger Federer si ritira nel modo più veloce possibile , facendo rumore quasi senza farlo. Sarà la Laver Cup l’ultimo suo evento della carriera tennistica, di 24 anni che lo hanno visto portare il suo sport a un livello superiore. Più dei 20 Slam, più dell’infinito numero di record raggiunti, per lui vale un solo sostantivo: icona del tennis in tutto il mondo. Ecco le reazioni del mondo dello sport.