Federer torna sul verde, e lo fa in grande stile: cappellino, scarpe e calzini bianchi, maglietta giallo fluo. Il profilo dell’Atp Tour ha condiviso i primi scampoli di allenamento di Re Roger sull’erba di Halle.

Il torneo Atp 500 di Halle si terrà dal 14 giugno, e Federer ha intenzione di prendervi parte per preparare l’assalto a Wimbledon. Roger ha già vinto dieci volte in Germania, e vorrà continuare a farlo per mettersi alle spalle un Roland Garros agrodolce, culminato col ritiro precauzionale per difficoltà fisiche.

Al fianco di Federer, già da ieri, c’è Kei Nishikori. Il giapponese, eliminato al Roland Garros da Sascha Zverev, ha immortalato i primi istanti di preparazione con lo svizzero.

