"Sto bene. Ho camminato con le stampelle per 2 mesi e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Sapevo che l'operazione sarebbe stata la cosa più giusta da fare. Il ginocchio dopo Wimbledon non andava più bene e non potevo andare avanti così. Qualche settimana fa mi sono sottoposto a una risonanza magnetica il cui esito è stato molto buono".

Sui tempi di recupero

"Ci vorrà sicuramente un po'. Potrei rientrare verso la fine dell'estate o all'inizio dell'autunno".

Sulla passione per lo sci

"Mi piaceva andare forte, fare salti, ho dovuto smettere nel 2008 per non rischiare...".

